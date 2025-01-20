Постовалов Федор
мужской, родился 28.11.1842
умер До 1896
ОтецПостовалов Антон20.06.1815 г.р.
МатьУстинья Корниловна1820 г.р.
Супруги
Анна Игнатьева1832 г.р.
Дети
Постовалов Фирс07.12.1877 г.р.
Постовалов Матвей1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1842
Отец: Постовалов Антон
Мать: Устинья Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1877
Сын: Постовалов Фирс
Мать ребёнка: (Евдокия Стефанова) Авдотья Степанова
Курганская область, Гляданский район, д. Ершовка
Рождение ребёнка
1881
Сын: Постовалов Матвей
Мать ребёнка: (Евдокия Стефанова) Авдотья Степанова
Смерть
До 1896