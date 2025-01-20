Постовалов Федор 28.11.1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Постовалов Федор

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 28.11.1842

умер До 1896

Отец
Постовалов Антон20.06.1815 г.р.
Мать
Устинья Корниловна1820 г.р.
Супруги
Анна Игнатьева1832 г.р.
(Евдокия Стефанова) Авдотья Степанова1845 г.р.
Дети
Постовалов Фирс07.12.1877 г.р.
Постовалов Матвей1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1842

Отец: Постовалов Антон

Мать: Устинья Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Евдокия Стефанова) Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
07.12.1877

Сын: Постовалов Фирс

Мать ребёнка: (Евдокия Стефанова) Авдотья Степанова

Курганская область, Гляданский район, д. Ершовка

Рождение ребёнка
1881

Сын: Постовалов Матвей

Мать ребёнка: (Евдокия Стефанова) Авдотья Степанова

Смерть
До 1896

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