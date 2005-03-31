Хватов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хватов Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1918

Дата смерти

31.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1918

Отец: Хватов Степан Иванович

Мать: Хватова Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хватова (Рыбакова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
13.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хватова (Рыбакова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
15.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хватова (Рыбакова) Мария Степановна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
31.03.2005

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