Хватов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1918
Дата смерти31.03.2005
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1918
Отец: Хватов Степан Иванович
Мать: Хватова Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хватова (Рыбакова) Мария Степановна
Рождение ребёнка
15.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хватова (Рыбакова) Мария Степановна
Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
31.03.2005