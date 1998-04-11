Назаров Иван
Место рожденияПетропавловское
Дата рождения30.10.1908
Дата смерти11.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1908
Отец: Назаров Ефим
Похозяйственная книга №1 основных производственных показателей хозяйств колхозников с. Куликовка на 1940, 1941, 1942 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 153-154
Рождение ребёнка
03.12.1929
Дочь: Ивановна, Брыкина (Ивановна) Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1935
Дочь: (Ивановна) Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1940
Конюх | Похозяйственная книга №1 основных производственных показателей хозяйств колхозников с. Куликовка на 1940, 1941, 1942 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 153-154
Рождение ребёнка
13.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени | Приказ Министра Обороны СССР от 2 апреля 1985 года N70 с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденом Отечественной войны активных ... Показать все
Смерть
11.04.1998
Похороны
После 11.04.1998