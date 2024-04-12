Филимонова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимонова Екатерина Алексеевна

Филимонова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Филимонов Петр Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Филимонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.08.1846

Дочь: Белова Наталья Филимонова

Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Филимонов Федор Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close