Филимонова Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Филимонов Василий Иванович
Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович
Рождение ребёнка
24.08.1846
Дочь: Белова Наталья Филимонова
Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Филимонов Иван Архипович
Смерть
Неизвестно