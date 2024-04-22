Угрюмов Михаил Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгрюмов Михаил Ильин

Угрюмов Михаил Ильин

Место рождения

Шемино

Дата рождения

20.11.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1846 г.р.

Жена

Дети

1906 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1883 ст.

Отец: Угрюмов Илья Никитин

Мать: Угрюмова Аполинария Яковлева

Рождение ребёнка
26.03.1906

Дочь: Кокорина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Угрюмова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Угрюмова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Угрюмова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угрюмова Надежда

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close