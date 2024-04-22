Угрюмов Михаил Ильин
Место рождения
Дата рождения20.11.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1883 ст.
Отец: Угрюмов Илья Никитин
Рождение ребёнка
26.03.1906
Дочь: Кокорина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Угрюмова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Угрюмова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Угрюмова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Угрюмова Надежда
Смерть
Неизвестно