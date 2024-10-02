Wąsowski / Vonsauskas Wincenty Jan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wąsowski / Vonsauskas Wincenty Jan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kalisz (Wąsowski) ?

Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela

Рождение ребёнка
1831

Сын: Vonsauskas Januarijus

Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela

Рождение ребёнка
1836

Сын: Wąsowski / Vonsauskas Donat / Donatas

Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Vonsauskaitė) Zofija

Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Vonsauskaitė) Kazimiera

Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela

Рождение ребёнка
1842

Сын: Wąsowski Donat

Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Wąsowski / Vonsauskas) Julija Vonsauskas/

Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela

Смерть
Неизвестно

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