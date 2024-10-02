Wąsowski / Vonsauskas Wincenty Jan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kalisz (Wąsowski) ?
Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela
Рождение ребёнка
1836
Сын: Wąsowski / Vonsauskas Donat / Donatas
Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Vonsauskaitė) Zofija
Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Vonsauskaitė) Kazimiera
Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela
Рождение ребёнка
1842
Сын: Wąsowski Donat
Мать ребёнка: Wąsowska / Vonsauskaitė (Domaszewiczowa) Petronela
Рождение ребёнка
1844
Смерть
Неизвестно