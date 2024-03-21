Голев Степан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голева Анна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голева Анна Ильина
Рождение ребёнка
1884
Сын: Голев Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Голева Анна Ильина
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Голева Анна Ильина