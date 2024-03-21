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Голев Степан

Место рождения

Истобное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Истобное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голев Никита Степанович

Мать ребёнка: Голева Анна Ильина

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голева Анна Ильина

Рождение ребёнка
1884

Сын: Голев Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Голева Анна Ильина

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Голев Алексей Степанович

Мать ребёнка: Голева Анна Ильина

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

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