Филипенко (Якубовская) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипенко (Якубовская) Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1954

Отец: Якубовский Владимир Арсентьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
30.03.1974

Муж: Филипенко Алексей Васильевич

Певек, Певек, Чукотский автономный округ
Поселок Бараниха городской округ Певек
Рождение ребёнка
30.12.1974

Дочь: Сафронова (Филипенко) Снежана Алексеевна

Отец ребёнка: Филипенко Алексей Васильевич

Певек, Певек, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
25.11.1977

Муж: Кожемякин Геннадий Владимирович

Рождение ребёнка
08.08.1978

Сын: Филипенко Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Кожемякин Геннадий Владимирович

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