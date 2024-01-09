Филипенко (Якубовская) Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1954
Отец: Якубовский Владимир Арсентьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.03.1974
Поселок Бараниха городской округ Певек
Рождение ребёнка
30.12.1974
Дочь: Сафронова (Филипенко) Снежана Алексеевна
Отец ребёнка: Филипенко Алексей Васильевич
Бракосочетание
25.11.1977
Рождение ребёнка
08.08.1978
Сын: Филипенко Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Кожемякин Геннадий Владимирович