Агельбаев Абдрашит Абделькадырович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвин Наиля Рашитовна
Мать ребёнка: Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Агельбаев Рамиль Рашитович
Мать ребёнка: Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна
Рождение ребёнка
03.01.1961
Дочь: Сагидуллина Насима Рашитовна
Мать ребёнка: Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна
Рождение ребёнка
02.01.1965
Мать ребёнка: Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна