Агельбаев Абдрашит Абделькадырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агельбаев Абдрашит Абделькадырович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвин Наиля Рашитовна

Мать ребёнка: Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Агельбаев Рамиль Рашитович

Мать ребёнка: Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна

Рождение ребёнка
03.01.1961

Дочь: Сагидуллина Насима Рашитовна

Мать ребёнка: Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна

Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Агельбаев Азат Рашитович

Мать ребёнка: Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна

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