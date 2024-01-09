(Бабич) Ульяна (Иулания) Федоровна
Место рождения
Дата рождения09.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1882
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бабич Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
28.06.1907
Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
04.07.1908
Сын: Бабич Афанасий Григоревич
Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
22.12.1912
Дочь: (Бабич) Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
26.07.1914
Дочь: Попова (Бабич) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
08.05.1917
Дочь: Дегтярева (Бабич) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
26.08.1921
Дочь: Галыгина (Бабич) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич
Смерть
Неизвестно