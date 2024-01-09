(Бабич) Ульяна (Иулания) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабич) Ульяна (Иулания) Федоровна

Место рождения

Линовица, Чернігівська область

Дата рождения

09.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1882

Отец: Махновский Фёдор Логгинович

Мать: (Тужик) Елена Федоровна

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бабич Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
28.06.1907

Сын: Бабич Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Бабич Афанасий Григоревич

Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
22.12.1912

Дочь: (Бабич) Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.07.1914

Дочь: Попова (Бабич) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.05.1917

Дочь: Дегтярева (Бабич) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.08.1921

Дочь: Галыгина (Бабич) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Бабич Григорий Савельевич

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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