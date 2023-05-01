Малютина Имя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Имя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Малютин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Малютин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Алёшина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Малютин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Малютин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Малютин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Малютин Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Малютин Михаил Алексеевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Малютин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Малютин Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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