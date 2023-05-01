Малютина Имя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Малютин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Малютин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Алёшина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Малютин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Малютин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Малютин Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Малютин Михаил Алексеевич
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Малютин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Малютин Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно