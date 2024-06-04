Воробьева Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Евдокия Максимова

Место рождения

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Михаил Авросимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Воробьев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Авросимов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Воробьева) Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Авросимов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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