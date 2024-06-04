Воробьева Евдокия Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Воробьев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Авросимов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Воробьева) Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Авросимов
Смерть
После 1762