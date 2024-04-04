Илиади Александр Николаевич
Место рожденияОдесса
Дата рождения27.05.1921
Дата смерти23.08.1980
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921
Одесса
Рождение ребёнка
07.12.1951
Дочь: Илиади Юлия Александровна
Мать ребёнка: Илиади Светлана Борисовна
г.Львов
Рождение ребёнка
14.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илиади Светлана Борисовна
г. Курск
Смерть
23.08.1980
Москва
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское