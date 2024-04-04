Илиади Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илиади Александр Николаевич

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Место рождения

Одесса

Дата рождения

27.05.1921

Дата смерти

23.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921

Отец: Илиади Николай Николаевич

Мать: Илиади Надежда Николаевна

Одесса
Рождение ребёнка
07.12.1951

Дочь: Илиади Юлия Александровна

Мать ребёнка: Илиади Светлана Борисовна

г.Львов
Рождение ребёнка
14.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илиади Светлана Борисовна

г. Курск
Смерть
23.08.1980
Москва
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское
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