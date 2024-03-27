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Динмухамет

Место рождения

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Ураскода Мусин

Мать: не указана

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1818

Сын: Динмухаметов Ибрагим

Мать ребёнка: Сагида

Рождение ребёнка
1821

Сын: Динмухаметов Юсуф

Мать ребёнка: Сагида

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1824

Сын: Динмухаметов Юнус

Мать ребёнка: Сагида

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно
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