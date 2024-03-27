Динмухамет
Место рожденияБольшой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Ураскода Мусин
Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1818
Сын: Динмухаметов Ибрагим
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1821
Сын: Динмухаметов Юсуф
Мать ребёнка: Сагида
Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1824
Сын: Динмухаметов Юнус
Мать ребёнка: Сагида
Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно