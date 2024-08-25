Никифоров Осип Герасимович
Место рождениякреп.Новохоперская, сл.Градская
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Никифорова) Устинья Осиповна
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Селивановна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Селивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Никифорова) Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Селивановна
Смерть
После 1811