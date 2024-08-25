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Никифоров Осип Герасимович

Место рождения

креп.Новохоперская, сл.Градская

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Никифоров Герасим Остапович

Мать: Никифорова Жена Герасима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Дарья Селивановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Никифорова) Устинья Осиповна

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Селивановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Никифоров Фома Осипович

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Селивановна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Никифорова) Марфа Осиповна

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Селивановна

Смерть
После 1811

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