Кляпец Владимир Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпец Владимир Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кляпец Максим Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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