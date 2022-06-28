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(Ладыгина) Анна Прокофьевна

Место рождения

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

16.10.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1916

Отец: Ладыгин Прокопий Титович

Мать: Ладыгина (Агаркова) Параскева Васильевна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Александровка (Космодамиановская церковь), Гавриловка (Димитриевская церковь), Добринка (Космодамиановская церковь), Ново-Бог... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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