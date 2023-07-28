Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестер Яковлевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Парамон Нестерович

Отец ребёнка: Нестер Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кирилл Нестерович

Отец ребёнка: Нестер Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Матвей Нестерович

Отец ребёнка: Нестер Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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