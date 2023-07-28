Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестер Яковлевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Парамон Нестерович
Отец ребёнка: Нестер Яковлевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кирилл Нестерович
Отец ребёнка: Нестер Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Матвей Нестерович
Отец ребёнка: Нестер Яковлевич
Смерть
Неизвестно