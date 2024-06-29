Уханова Платонида Федоровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Уханова Аполлинария Федоровна
Отец ребёнка: Уханов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Уханова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Уханов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Уханова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Уханов Федор Петрович
Рождение ребёнка
?.06.1874 ст.
Отец ребёнка: Уханов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Уханова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Уханов Федор Петрович
Смерть
Неизвестно