Уханова Платонида Федоровна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уханова Платонида Федоровна

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Муж: Уханов Федор Петрович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Уханова Аполлинария Федоровна

Отец ребёнка: Уханов Федор Петрович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Уханова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Уханов Федор Петрович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Уханова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Уханов Федор Петрович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.06.1874 ст.

Сын: Уханов Николай Федорович

Отец ребёнка: Уханов Федор Петрович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Уханова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Уханов Федор Петрович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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