Гамаля (Кабанова) Нина Александровна 07.05.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаля (Кабанова) Нина Александровна

Автор
ИМ
Маханькова И.

женский, родилась 07.05.1949, Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

умерла 05.09.2021

Отец
Кабанов Александр Иванович02.11.1921 г.р.
Мать
Кабанова (Вересова) Анна Кузьминична10.12.1923 г.р.
Дети
Гамаля Сергей Борисович13.11.1981 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1949

Отец: Кабанов Александр Иванович

Мать: Кабанова (Вересова) Анна Кузьминична

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пионерский, Пионерский, Калининградская область

Рождение ребёнка
13.11.1981

Сын: Гамаля Сергей Борисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пионерский, Пионерский, Калининградская область

Смерть
05.09.2021

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