Гамаля (Кабанова) Нина Александровна
женский, родилась 07.05.1949, Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
умерла 05.09.2021
ОтецКабанов Александр Иванович02.11.1921 г.р.
МатьКабанова (Вересова) Анна Кузьминична10.12.1923 г.р.
Дети
Гамаля Сергей Борисович13.11.1981 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1949
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Пионерский, Пионерский, Калининградская область
Рождение ребёнка
13.11.1981
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Пионерский, Пионерский, Калининградская область
Смерть
05.09.2021