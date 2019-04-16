Соловьев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1947

Дата смерти

16.04.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1947

Отец: Соловьев Иван

Мать: ?

Смерть
16.04.2019
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