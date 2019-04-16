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Соловьев Анатолий
Соловьев Анатолий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1947
Дата смерти
16.04.2019
Пол
Мужской
Отец
Соловьев Иван
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1947
Отец:
Соловьев Иван
Мать:
?
Смерть
16.04.2019
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