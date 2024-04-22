Калиш Андроник Иоаннов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калиш Иоанн
Рождение ребёнка
13.05.1877
Дочь: Матрона Андронова
Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
23.02.1879
Сын: Калиш Александр Андронович
Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
03.07.1882
Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калиш Григорий Андронович
Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова
Смерть
Неизвестно