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Калиш Андроник Иоаннов

Место рождения

Нетяговщина, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калиш Иоанн

Мать: не указана

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.05.1877

Дочь: Матрона Андронова

Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1879

Сын: Калиш Александр Андронович

Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1882

Сын: Калиш Василий Андронович

Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиш Григорий Андронович

Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиш Иван Андронович

Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиш Тимофей Андронович

Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиш Кирилл Андронович

Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова

Нетяговщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиш Степан Андронович

Мать ребёнка: Калиш Евдокия Кириллова

Нетяговщина, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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