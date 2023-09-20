Zuiank Sczepan
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Zui Alaxiey
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Жукова (Жук)) Татьяна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Зуйкова (Зуйкова) Ханна
Мать ребёнка: (Жукова (Жук)) Татьяна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Zuiank Фёдор
Мать ребёнка: (Жукова (Жук)) Татьяна
Смерть
1805