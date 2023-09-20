Zuiank Sczepan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zuiank Sczepan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Zui Alaxiey

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жукова (Жук)) Татьяна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Зуйкова (Зуйкова) Ханна

Мать ребёнка: (Жукова (Жук)) Татьяна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Zuiank Фёдор

Мать ребёнка: (Жукова (Жук)) Татьяна

Смерть
1805

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