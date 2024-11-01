Кабацкова Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабацкова Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1970

Отец: Мысин Анатолий

Мать: Мысина Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабацков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.07.1993

Дочь: Кабацкова Алина Андреевна

Отец ребёнка: Кабацков Андрей Алексеевич

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