Кабацкова Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1970
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1970
Отец: Мысин Анатолий
Мать: Мысина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабацков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.07.1993
Дочь: Кабацкова Алина Андреевна
Отец ребёнка: Кабацков Андрей Алексеевич