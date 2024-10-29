Дудырев Флор Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дудырев Флор Иванов

Автор
НН
Новокшонова Н.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Дудырев ИванНеизвестно г.р.
Мать
Дудырева ДомнинаНеизвестно г.р.
Супруги
Дудырева Мария МаксимоваНеизвестно г.р.
Дети
Дудырев Фома Флорыч30.01.1709 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудырев Иван

Мать: Дудырева Домнина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудырева Мария Максимова

Рождение ребёнка
30.01.1709 ст.

Сын: Дудырев Фома Флорыч

Мать ребёнка: Дудырева Мария Максимова

Смерть
Неизвестно

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