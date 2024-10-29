Дудырев Флор Иванов
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецДудырев ИванНеизвестно г.р.
МатьДудырева ДомнинаНеизвестно г.р.
Супруги
Дудырева Мария МаксимоваНеизвестно г.р.
Дети
Дудырев Фома Флорыч30.01.1709 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудырев Иван
Мать: Дудырева Домнина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудырева Мария Максимова
Рождение ребёнка
30.01.1709 ст.
Сын: Дудырев Фома Флорыч
Мать ребёнка: Дудырева Мария Максимова
Смерть
Неизвестно