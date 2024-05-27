TESHA Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиTESHA

TESHA

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Василий Федорович

Мать: Кузнецова (Морозова) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каторов Андрей Григорьевич

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Molika) Qlika

Отец ребёнка: Каторов Андрей Григорьевич

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