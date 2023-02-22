Ломакина Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакина Прасковья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломакина Софья Константиновна

Отец ребёнка: Ломакин Константин Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакин Константин Георгиевич

Рождение ребёнка
07.01.1908

Сын: Ломакин Василий Константинович

Отец ребёнка: Ломакин Константин Георгиевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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