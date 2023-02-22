Ломакина Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломакина Софья Константиновна
Отец ребёнка: Ломакин Константин Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1908
Сын: Ломакин Василий Константинович
Отец ребёнка: Ломакин Константин Георгиевич
Смерть
Неизвестно