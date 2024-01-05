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Крушинский Пётр Иванов

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Крушинский Иван Петров

Мать: Крушинская Ксения Петрова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
?.02.1834 ст.

Сын: Крушинский Семён Петрович

Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1838 ст.

Дочь: (Крушинская) Анна Петрова

Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.11.1839 ст.

Дочь: (Крушинская) Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Крушинский Иван Петров

Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Крушинская) Елена Петровна

Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.03.1846 ст.

Сын: Крушинский Василий Петров

Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1847 ст.

Сын: Крушинский Константин Петров

Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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