Крушинский Пётр Иванов
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Крушинский Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1834 ст.
Сын: Крушинский Семён Петрович
Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1838 ст.
Дочь: (Крушинская) Анна Петрова
Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.11.1839 ст.
Дочь: (Крушинская) Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Крушинская) Елена Петровна
Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1846 ст.
Сын: Крушинский Василий Петров
Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
10.05.1847 ст.
Сын: Крушинский Константин Петров
Мать ребёнка: Крушинская Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно