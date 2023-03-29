Кочур Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочур Дмитрий Александрович

Кочур Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочур Аристова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
18.01.2010

Сын: Кочур Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Кочур Аристова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
18.02.2012

Дочь: Кочур Алëна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кочур Аристова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
11.08.2022

Дочь: Кочур Таисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кочур Аристова Ольга Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.