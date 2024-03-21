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Алгазина Настасья Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Тихон Матвеевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Алгазина Устинья Тихоновна

Отец ребёнка: Алгазин Тихон Матвеевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Алгазин Фокей Тихонович

Отец ребёнка: Алгазин Тихон Матвеевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Алгазина Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Алгазин Тихон Матвеевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Алгазина Авдотья Тихоновна

Отец ребёнка: Алгазин Тихон Матвеевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Алгазин Павел Тихонович

Отец ребёнка: Алгазин Тихон Матвеевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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