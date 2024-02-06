Тимошин Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошин Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошин Иван Иванович

Мать: Тимошина Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошин Виталий Евгеньевич

Мать ребёнка: Тимошина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошин Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Тимошина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошин Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Тимошина Татьяна Николаевна

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