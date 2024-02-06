Тимошин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимошин Иван Иванович
Мать: Тимошина Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошин Виталий Евгеньевич
Мать ребёнка: Тимошина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимошина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимошина Татьяна Николаевна