Бакшин Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакшин Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1996

Отец: не указан

Мать: Бакшина Виктория Андреевна

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