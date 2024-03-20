Pander (Schwieger) (Ebeler) Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1661
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ebeler Johann
Мать: Ebeler (Koehn) Marie
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Schwieger Jochim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kröger (Pander) Maria
Отец ребёнка: Pander Сarsten
Бракосочетание
07.02.1647
Муж: Pander Сarsten
Рождение ребёнка
15.05.1650
Сын: Pander Karsten
Отец ребёнка: Pander Сarsten
Смерть
До 1661