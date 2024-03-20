Pander (Schwieger) (Ebeler) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pander (Schwieger) (Ebeler) Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1661

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ebeler Johann

Мать: Ebeler (Koehn) Marie

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Schwieger Jochim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kröger (Pander) Maria

Отец ребёнка: Pander Сarsten

Бракосочетание
07.02.1647

Муж: Pander Сarsten

Рождение ребёнка
15.05.1650

Сын: Pander Karsten

Отец ребёнка: Pander Сarsten

Смерть
До 1661

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