Сахно Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Сахно Федор Кузьмич
Мать: Сахно Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахно Раиса Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахно Раиса Максимовна
Смерть
1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно