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Сахно Михаил Федорович

Место рождения

Пустотино, Чернігівська область

Дата рождения

1921

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Сахно Федор Кузьмич

Мать: Сахно Лукерья Ивановна

Пустотино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахно Раиса Максимовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахно Раиса Максимовна

Смерть
1988
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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