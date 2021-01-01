Яблонцев Юрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонцев Юрий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

?.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Яблонцев Константин Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.01.2021
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