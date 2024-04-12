Иван Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Анисим Сергеев
Мать: Матрена Симонова
Место жительства
1811
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1812
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванов... Показать все