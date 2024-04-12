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Иван Анисимов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Анисим Сергеев

Мать: Матрена Симонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1812
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванов... Показать все
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