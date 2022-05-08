Невьянцева (Гавриленко) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невьянцева (Гавриленко) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1968

Отец: Гавриленко Иван Михайлович

Мать: Гавриленко Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невьянцев Сергей Валерианович

Рождение ребёнка
15.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невьянцев Сергей Валерианович

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.06.1989

Сын: Невьянцев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Невьянцев Сергей Валерианович

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

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