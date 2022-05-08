Невьянцева (Гавриленко) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невьянцев Сергей Валерианович
Рождение ребёнка
19.06.1989
Сын: Невьянцев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Невьянцев Сергей Валерианович