Лупачев Евгений Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупачев Евгений Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лупачева Валентина

Рождение ребёнка
26.12.1995

Дочь: Шиндялова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Шиндялова Евгения Викторовна

Смерть
1996
Рождение ребёнка
21.12.2007

Дочь: Шиндялова Дарья Евгеньевна

Мать ребёнка: Шиндялова Евгения Викторовна

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