Лупачев Евгений Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Лупачева Валентина
Рождение ребёнка
26.12.1995
Дочь: Шиндялова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Шиндялова Евгения Викторовна
Смерть
1996
Рождение ребёнка
21.12.2007
Дочь: Шиндялова Дарья Евгеньевна
Мать ребёнка: Шиндялова Евгения Викторовна