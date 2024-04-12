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Юткина Ксения Григорьевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: ?

Мать: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ерохина Марфа Юткина

Отец ребёнка: Юткин (пасынок) Моисей Панкратович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Юткин Максим Моисеевич

Отец ребёнка: Юткин (пасынок) Моисей Панкратович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Юткин Тарас Моисеевич

Отец ребёнка: Юткин (пасынок) Моисей Панкратович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Юткин Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Юткин (пасынок) Моисей Панкратович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юткин (пасынок) Моисей Панкратович

Смерть
Неизвестно
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