Юткина Ксения Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ерохина Марфа Юткина
Отец ребёнка: Юткин (пасынок) Моисей Панкратович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Юткин (пасынок) Моисей Панкратович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Юткин (пасынок) Моисей Панкратович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Юткин (пасынок) Моисей Панкратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно