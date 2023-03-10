Ишутина (Попова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутина (Попова) Людмила

Место рождения

Кизема, 165262, Россия

Дата рождения

24.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1951

Отец: Попов Александр

Мать: Попова (Рогачева) Анна

Бракосочетание
27.04.1973

Муж: Ишутин Александр

Рождение ребёнка
13.01.1975

Сын: Ишутин Алексей

Отец ребёнка: Ишутин Александр

Рождение ребёнка
01.11.1977

Сын: Ишутин Александр

Отец ребёнка: Ишутин Александр

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