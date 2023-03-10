Ишутина (Попова) Людмила
Место рожденияКизема, 165262, Россия
Дата рождения24.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1951
Отец: Попов Александр
Мать: Попова (Рогачева) Анна
Бракосочетание
27.04.1973
Муж: Ишутин Александр
Рождение ребёнка
13.01.1975
Сын: Ишутин Алексей
Отец ребёнка: Ишутин Александр
Рождение ребёнка
01.11.1977
Сын: Ишутин Александр
Отец ребёнка: Ишутин Александр