Вольвач Дарья Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Вольвач Ксения Стефановна
Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Вольвач Улитта Стефановна
Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Вольвач Владимир Стефанович
Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вольвач Евтихий Стефанович
Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вольвач Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Вольвач Варвара Стефановна
Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно