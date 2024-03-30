Вольвач Дарья Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольвач Дарья Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Вольвач Ксения Стефановна

Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Вольвач Улитта Стефановна

Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Вольвач Владимир Стефанович

Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вольвач Евтихий Стефанович

Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вольвач Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вольвач Варвара Стефановна

Отец ребёнка: Вольвач Стефан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольвач Стефан Иванович

Смерть
Неизвестно
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