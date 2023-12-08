Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Ивановна

Место рождения

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Муж

1785 г.р.

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Мария Ивановна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Петрович

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Павла Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Петрович

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Петрович

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Лаврентий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Петрович

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Петрович

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
незаконнорожденная
Смерть
После 1825

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