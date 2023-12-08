Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Павла Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Лаврентий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная
Смерть
После 1825