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Сучкова Полина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1912

Дата смерти

22.06.2978

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1934

Дочь: Сучкова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1936

Дочь: Сафронова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1940

Дочь: Федорова Юлия Петровна

Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович

Рождение ребёнка
30.04.1949

Дочь: Морозова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович

Награда
27.09.1951
Партизанск, Партизанский, Приморский край
От имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.03.1951 награждена медалью "Медаль материнства" II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучков Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Василий Петрович

Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович

Смерть
22.06.2978
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