Сучкова Полина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1912
Дата смерти22.06.2978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1934
Дочь: Сучкова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1936
Дочь: Сафронова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1940
Дочь: Федорова Юлия Петровна
Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1949
Дочь: Морозова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович
Награда
27.09.1951
Партизанск, Партизанский, Приморский край
От имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.03.1951 награждена медалью "Медаль материнства" II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сучков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сучков Петр Иванович
Смерть
22.06.2978