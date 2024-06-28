Чемякина Мия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукманова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Чемякин Михаил
Рождение ребёнка
06.02.1965
Дочь: Сафонова (Чемякина) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Чемякин Михаил
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно