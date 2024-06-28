Чемякина Мия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемякина Мия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сукманова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Чемякин Михаил

Рождение ребёнка
06.02.1965

Дочь: Сафонова (Чемякина) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Чемякин Михаил

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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