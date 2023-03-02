(Доркина) Василиса Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Доркина) Василиса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Будаев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Будаев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Елизавета

Отец ребёнка: Будаев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Будаев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Будаев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаев Федор

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