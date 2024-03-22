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Ревякин Павел Леонидович

Место рождения

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Ревякин Леонид Саввович

Мать: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Ревякин Лаврентий Павлович

Мать ребёнка: Ревякина Агрепина Никифоровна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ревякин Ананий Павлович

Мать ребёнка: Ревякина Наталия Обросимова

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ревякин Аксен Павлович

Мать ребёнка: Ревякина Наталия Обросимова

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Агрепина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Наталия Обросимова

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1816
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