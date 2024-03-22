Ревякин Павел Леонидович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Ревякин Леонид Саввович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Ревякин Лаврентий Павлович
Мать ребёнка: Ревякина Агрепина Никифоровна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Ревякина Наталия Обросимова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Ревякина Наталия Обросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816