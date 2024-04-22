Медведев Иосиф Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Иосиф Егорович

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

08.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1853 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884

Отец: Медведев Егор Иудович

Мать: Медведева Мария Николаевна

Фонд №173 Опись №16 Дело №509 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Добринка, Александровка, Белозерское, Казанка за 1884 г. https://ya.ru/archive/catalog/3309e4b3-c9ad-492... Показать все
Смерть
Неизвестно
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