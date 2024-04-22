Медведев Иосиф Егорович
Место рождения
Дата рождения08.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884
Отец: Медведев Егор Иудович
Фонд №173 Опись №16 Дело №509 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Добринка, Александровка, Белозерское, Казанка за 1884 г. https://ya.ru/archive/catalog/3309e4b3-c9ad-492... Показать все
Смерть
Неизвестно