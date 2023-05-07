Костин Павел Тереньтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костин Терентий
Мать: Костина Ульяна
Рождение ребёнка
28.08.1928
Дочь: Логинова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Костина Хавронья Карниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парватова Анна Павловна
Мать ребёнка: Костина Хавронья Карниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каваленко Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каваленко Марья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно