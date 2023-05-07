Костин Павел Тереньтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Павел Тереньтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Терентий

Мать: Костина Ульяна

Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: Логинова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Костина Хавронья Карниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парватова Анна Павловна

Мать ребёнка: Костина Хавронья Карниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каваленко Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каваленко Марья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Сергей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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