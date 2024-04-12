Андрей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Григорьев

Андрей Григорьев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Григорий Леонтиев

Мать: Мария Леонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Сергей Андреев

Мать ребёнка: Улита Никитина

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прасковья Андреева

Мать ребёнка: Улита Никитина

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Улита Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Никитина

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close