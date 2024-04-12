Андрей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Григорий Леонтиев
Мать: Мария Леонова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Сергей Андреев
Мать ребёнка: Улита Никитина
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прасковья Андреева
Мать ребёнка: Улита Никитина
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Улита Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869