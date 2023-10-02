Коротких Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1920
Дочь: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Коротич Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротич Фёкла Михайловна
Мать ребёнка: Коротич Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротич Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Коротич Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротич Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Коротич Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коротич Екатерина
Смерть
Неизвестно