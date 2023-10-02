Коротких Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротких Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1920

Дочь: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Коротич Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротич Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: Коротич Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротич Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Коротич Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротич Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Коротич Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротич Екатерина

Смерть
Неизвестно
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